AVEZZANO – Sono ripartite all’alba le ricerche del quarto disperso sotto la neve Colle del Bicchero, a quota 1.800 metri circa sul Monte Velino.

Ieri dopo quasi un mese di ricerche stati ritrovati tre corpi dei quattro escursionisti dispersi dal 24 gennaio scorso. Prima ad essere individuata sotto metri di neve, la salma di Valeria Mella, 26 anni. Dopo circa un’ora sono stati riportati alla luce anche corpi, Tonino Durante, 60 anni, e Gian Mauro Frabotta, 33 anni. Identificati solo in serata.

Il quarto disperso è Gianmarco Degni, 26 anni, fidanzato di Valeria.

I tre corpi sono stati trasportati all’obitorio dell’ospedale di Avezzano. La Procura di Avezzano, coordinata dal sostituto procuratore Lara Seccacini, ha aperto una inchiesta, per verificare il rispetto di tutte le norme previste per la prevenzione delle valanghe sul territorio abruzzese.

La data dei funerali non è stata ancora fissata, e sarà lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta al Comune di Avezzano e saracinesche abbassate.

Ha detto il sindaco Giovanni Di Pangrazio: “in momenti come questi, bisogna lasciare spazio a un rispettoso silenzio, perché non ci sono termini che possano lenire il dolore provocato da una ferita tanto profonda. Avezzano e la Marsica sono vicine alle famiglie dei nostri sfortunati concittadini e pregano per le loro anime”.

A fiutare ieri le tracce sotto un metro e mezzo di neve sono state le due unità cinofile dei carabinieri di Bologna, a quota 1800 metri.

Poi le operazioni sono state interrotte per il pericolo valanghe dovuto alle alte temperatura.

Al lavoro anche oggi le squadre del soccorso alpino, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della polizia di Moena, dei vigili del fuoco e del nono reggimento Alpini dell’Aquila.

Ad aiutare ieri i soccorritori, saliti in quota con il ritorno delle condizioni meteo più serene, a bordo gli elicotteri dell’11esimo Reparto Volo della Polizia e dei Vigili del Fuoco, entrambi di Pescara e decollati dall’aeroporto “Liberi”.

L’Abruzzo intero si stretto intorno al dolore delle famiglie. La bandiera del comune di Avezzano è a mezz’asta.

Le tre persone decedute e la quarta ancora dispersa, erano conosciute e ben volute ad Avezzano: Tonino Durante era un commerciante titolare di un negozio che vende coltelli nelle vicinanze del Municipio di Avezzano. Esperto di montagna, oltre che grande appassionato delle escursioni ad alta quota. Gian Mauro Frabotta è figlio di Mauro Frabotta, titolare dello storico Alimentari Frabotta in zona Cavour ad Avezzano, inserito recentemente tra le migliori Gastronomie italiane. Grande appassionato di escursioni, poco più di un anno fa era stato anche in Nepal, per compiere la missione Imja Tse, 6189 metri d’altitudine.

Valeria Mella, 25enne avezzanese, tra le maestranze del Teatro dei Marsi come hostess per l’associazione Harmonia Novissima. Il padre Vincenzo, sottufficiale dei carabinieri in servizio al comando provinciale dell’Aquila, già comandante della caserma di Capistrello, e la mamma Gianna Pittiglio, entrambi del quartiere San Silvestro Vecchio di Cassino Gianmarco Degni, per il quale le ricerche sono in corso, è il fidanzato di Valeria Mella, il padre Domenico, detto Memmo, e la madre Tonina Garbuglia, gestiscono da anni il negozio “Degni sport” di via Marconi ad Avezzano.

Davanti alle attività commerciali dei familiari di alcuni dei dispersi hanno preso il posto di cuori e disegni dei bambini. Come quelli davanti alla saracinesca dell’Alimentari Frabotta in piazza Cavour

Le operazioni di soccorso e recupero, durate 26 interminabili giorni, sono state ostacolate dal maltempo che ha imperversato in queste settimane in Abruzzo, col pericolo di nuove valanghe e venti forti che hanno impedito spesso l’uso degli elicotteri. A complicare le operazioni il luogo della tragedia, un vallone profondo e pieno di neve.

