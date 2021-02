AVEZZANO – La Prefettura informa che è stato da poco individuato il corpo di uno dei quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino.

E’ il corpo di Valeria Mella, 25 anni sepolto sotto metri di neve dopo quasi un mese di ricerche da parte dei soccorritori. Lo si apprende da fonti che stanno operando in Valle Majelama sul Velino. Sotto la neve restano ancora i corpi di Tonino Durante, 60 anni, GianMauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni 26 anni.

Le richerche conntinuano

A quanto si apprende il corpo ritrovato sta per essere trasportato all’obitorio dell’ospedale di Avezzano.

Le operazioni di soccorso e recupero sono state ostacolate dal maltempo che ha imperversato in queste settimane in Abruzzo, col pericolo di nuove valanghe e venti forti che hanno impedito spesso l’uso degli elicotteri.

A complicare le operazioni il luogo della tragedia, un vallone profondo e pieno di neve.

Ieri le squadre del Soccorso Alpino e dei Carabinieri sono salite in quota a Valle Majelama per collocare alcune paline di misurazione e studiare il manto nevoso. Operazione necessaria alla luce delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi per poter effettuare le ricerche in sicurezza, a causa dell’elevato rischio di valanghe che interessa l’area.

A seguito del ritrovamento il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio ed il direttore Generale Arap Abruzzo Antonio Morgante, hanno deciso di rinviare una conferenza stampa prevista per questa mattina.

segue

Download in PDF©