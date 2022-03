PESCARA – Alle ore 11 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Penne è intervenuta in località Campo Mirabello nel Comune di Montebello di Bertona per una autovettura uscita di strada finendo in una scarpata.

Considerato la zona impervia e stato inviato l’elicottero dei Vigili del Fuoco a supporto della squadra a terra.

L’unico occupante dell’auto stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto con ambulanza e elicottero. Sul posto i Carabinieri di Penne.