MONTEBELLO DI BERTONA: TORNA “BEE NATURAL FESTIVAL”, IN ABRUZZO IL BIOBLITZ PER LA TUTELA DELLE API

MONTEBELLO DI BERTONA – “Dieci cento mille api” è il tema al centro della terza edizione del “Bee Natural Festival”, il cui obiettivo è quello di porre l’attenzione sull’intera famiglia degli apoidei e sul loro ruolo insostituibile di impollinatori. L’Abruzzo per tre giorni torna ad essere la capitale della tutela delle api e dell’apicoltura. L’appuntamento, il 6, il 7 e l’8 agosto, è al BeeOdiversity Park, parco dedicato alle api e alla biodiversità che si trova a Montebello di Bertona, alla Stinzia Bertoniana – tipico ricovero usato nella zona da contadini, pastori e carbonai ed oggi utilizzato come sede di eventi per la tutela e la promozione del territorio – nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L’evento, per l’edizione 2021, si trasforma in un vero e proprio bioblitz.

Iniziativa di educazione naturalistica e scientifica, il bioblitz è finalizzato alla ricerca e all’identificazione di quante più specie possibili. Scienziati, famiglie, sudenti, insegnanti e altri membri della comunità lavorano insieme per ottenere un conteggio generale di piante, animali, funghi e altri organismi, al fine di raccogliere dati per il monitoraggio della biodiversità. Nel caso specifico il bioblitz verrà condotto con i ricercatori delle università dell’Aquila, di Pisa, di Firenze e del Crea di Bologna, con l’obiettivo di censire insetti e piante.

Dai convegni, agli incontri con gli esperti, dai laboratori pratici di apicoltura naturale alle escursioni, in Abruzzo, per l’occasione, arriveranno i guru del settore. Protagoniste indiscusse delle tre giornate saranno le api, una famiglia di insetti che sul pianeta conta circa 20.000 specie, di cui 2.000 in Europa e 1.000 in Italia. Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Montanari Bertoniani con la collaborazione ed il patrocinio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il Comune di Montebello di Bertona. L’iniziativa è inserita nell’ambito della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine Protette per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità – Scheda Progetto n. 1.

Il programma prevede anche numerose attività per i bambini, dai racconti ad un bioblitz dedicato, da uno Spazio Montessori dedicato all’Educazione Cosmica alla costruzione di un hotel per le api.

Le attività sono tutte gratuite, ma con iscrizione obbligatoria contattando il numero 339.1462315 o scrivendo a info@beeodiversitypark.com. Per partecipare, in base alle disposizioni governative, bisogna essere in possesso di Green pass.