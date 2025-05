MONTEFINO: OK ALLA RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

MONTEFINO – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di riparazione e ripristino della chiesa San Giacomo Apostolo a Montefino, in provincia di Teramo. L’edificio oggetto d’intervento si colloca all’interno del centro storico del borgo medievale Montefino. Posta nella parte bassa del centro fortificato, si inserisce nel cuore del tessuto urbano lasciando evidenti e libere la facciata principale, caratterizzata da un portale in pietra, e la facciata retrostante prospiciente il dirupo sul quale si arrocca il borgo.

Il progetto si pone l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica del bene. Gli interventi progettuali includono la risarcitura lesioni diffuse e ripristino intonaci scollati all’intradosso delle volte e nei setti murari, il consolidamento di cornicioni in gesso, la cerchiatura di muratura perimetrale interna, l’inserimento catene e capochiave a paletto di dimensioni 60 mm x 1000 mm, connessioni d’angolo delle murature non ammorsate e il consolidamento delle volte e degli archi. L’intervento ha un costo di 1.000.000,00 euro.

I nostri beni storico-religiosi vanno tutelati in maniera particolari perché fanno parte della nostra tradizione- sottolinea il Commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli – Abbiamo intrapreso un cambio di passo che non va interrotto. Devo ringraziare il presidente della Regione Marco Marsilio, l’Arcivescovo Tommaso Valentinetti, l’Ufficio ricostruzione Abruzzo e il sindaco Luigi Giammarino per la loro preziosa sinergia e collaborazione”.