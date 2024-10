L’AQUILA – Ci sono proteste in quanto nella Pineta di Montelucodi Roio, all’Aquila, zona tralicci, è sparito misteriosamente uno dei cartelli che invita a non sostare più di 4 ore, segnale situato sul lato interno pineta, per l’appunto, di fronte ai tralicci delle emittenti radiotelevisive.

Un aspetto positivo della vicenda sta nel fatto che alcune misurazioni fatte da privati, e quindi non ufficiali, hanno dato un risultato positivo in relazione a inquinamento elettromagnetico.