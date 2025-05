MONTEODORISIO: ANCORA INTIMIDAZIONI CONTRO SINDACO CATIA DI FABIO, AUTO DATA ALLE FIAMME

CHIETI – Grave atto intimidatorio a Monteodorisio, in provincia di Chieti, il secondo che ha preso di mira la sindaca Catia Di Fabio. Questa volta ignoti hanno dato fuoco alla sua auto, andata completamente distrutta. L’auto era parcheggiata davanti alla sua abitazione.

nelle settimane scorse era comparsa su un muro del paese la scritta “sindaca fascista”.

Sdegno e solidarietà dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di Fdi. “a nome personale dell’intera giunta regionale esprimo la mia solidarietà nei confronti del sindaco, sia come rappresentante delle istituzioni sia come donna, condannando fermamente quello che sta succedendo nella piccola cittadina del Chietino. Mi auguro che le indagini avviate dalle forze dell’ordine portino presto all’individuazione di chi ha compiuto questo violento e vile gesto”, ha detto Marsilio.

Scrivono l’assessore regionale Tiziana Magnacca e il consigliere regionale Francesco Prospero, anche loro di Fdi.

“Siamo sconvolti e profondamente indignati. A Catia e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, non solo come rappresentanti delle istituzioni, ma come persone che conoscono il suo impegno, la sua onestà e il suo amore per la comunità che amministra. Attaccare un sindaco significa colpire l’intero tessuto democratico di una comunità. Ma attaccare una madre, sotto casa, dove ci sono bambini, travalica ogni limite di civiltà. È un gesto criminale che va condannato con forza, senza ambiguità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili siano individuati e puniti rapidamente. Ma soprattutto vogliamo dire a Catia che non è sola: la Regione, le istituzioni e tutte le persone perbene sono al suo fianco. Chi pensa di fermare l’impegno con l’intimidazione troverà una risposta fatta di coraggio, legalità e unità”.