MONTEPULCIANO D’ABRUZZO: DALL’EST EUROPA AL GIAPPONE, CONTINUA LA PROMOZIONE NEL MONDO

ORTONA – “Il compito del Consorzio è quello di ampliare il raggio d’azione delle nostre aziende sia sui mercati consolidati che su quelli emergenti, esplorando e creando nuove opportunità quello che stiamo facendo è un importante sforzo promozionale , un lavoro che il Consorzio e i produttori stanno portando avanti all’unisono, per far conoscere le nostre eccellenze enologiche in tutto il mondo”.

È il commento di Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, a conclusione del seminario dedicato al Montepulciano d’Abruzzo, che si è tenuto il 12 settembre a Tallin (Estonia) presso l’hotel Park Inn by Radisson.

All’evento hanno partecipato importatori, sommelier e altri operatori del settore, dimostrando grande curiosità per le storie dei produttori e per la qualità dei prodotti.

I consumi di vino nei Paesi baltici – si legge in una nota – stanno crescendo sempre di più, l’Italia vale il 20% del mercato, e gli estoni hanno una predilezione per i vini rossi. Sempre più ristoranti italiani stanno aprendo nella regione baltica, rendendo importante un consolidamento della presenza della prima denominazione italiana a bacca rossa in questo piccolo ma strategico mercato che per la prima volta vede un’azione consortile così importante.

Ora il Consorzio – viene sottolineato – è pronto a volare dall’altra parte del mondo, precisamente in Giappone, dove sono previsti una serie di prestigiosi appuntamenti in occasione del lancio dell’iniziativa “Vini d’Abruzzo by the glass”, che si terrà nel mercato nipponico novembre. Si inizia il prossimo 25 settembre dove, negli spazi del ristorante Meiji Kinenkan “Hanagasumi”, un selezionato gruppo di giornalisti avrà l’occasione di degustare un menù tipico giapponese pensato per l’abbinamento con i vini d’Abruzzo.

Il 26 settembre ci sarà la conferenza stampa di presentazione di “Vini d’Abruzzo by the glass”, seguita da una degustazione verticale sul Montepulciano d’Abruzzo condotta da Shigeru Hayashi e infine un walk around tasting con i venti produttori aderenti all’iniziativa. Il Montepulciano d’Abruzzo sarà protagonista di altre due masterclass riservati ad operatori e media: il 27 settembre e Nagoya e il 29 settembre a Fukuoka

Quello del Sol levante è il primo mercato asiatico per le denominazioni abruzzesi, in continua crescita soprattutto nelle città al di fuori della capitale – conclude la nota – Si prevede una crescita annua del 7% per le varie fasce di prodotto.