MONTEPULCIANO D’ABRUZZO: IMPRUDENTE, “STORIA E IDENTITA’, RACCONTIAMO LEGAME CON UNA TERRA UNICA”

L’AQUILA – “Orgoglio ed emozione. Sono le due parole che sento più forti pensando a questo spot sul Montepulciano d’Abruzzo e sull’Abruzzo. Orgoglio per il percorso fatto, per il lavoro costruito nel tempo, per uno sbalzo in avanti concreto che aggiunge un tassello fondamentale a ciò che porto avanti da oltre 6 anni come Assessore all’Agricoltura: promuovere i nostri prodotti e raccontare la terra unica da cui nascono”.

Lo scrive il vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, all’inizio della nuova campagna per la promozione del Montepulciano d’Abruzzo, protagonista del racconto televisivo nazionale, in onda su tutte le emittenti RAI a partire da ieri, 21 dicembre, e per tutto il periodo natalizio.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura, attraverso il soggetto attuatore ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive, con la collaborazione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli più autentici del territorio abruzzese.

La campagna, declinata in spot da 15’’, 30’’ e 60”, ha come protagonista Maria Grazia Cucinotta – che descrive con eleganza ed emozione il legame profondo tra il Montepulciano d’Abruzzo e la sua terra d’origine – e vede la gentile partecipazione del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti. Attraverso immagini, musica ed emozioni, lo spot – realizzato da Minerva Pictures – vuole mostrare il legame profondo tra il Montepulciano d’Abruzzo e la sua terra d’origine. Un racconto che unisce paesaggio, tradizione, identità e orgoglio, portando nelle case degli italiani un messaggio di qualità e appartenenza.

La campagna si inserisce in una più ampia strategia di promozione volta a rafforzare il posizionamento del Montepulciano d’Abruzzo come ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo, valorizzando una regione che, attraverso il vino, continua a offrire eccellenza, passione e una narrazione autentica capace di emozionare.

“Emozione perché il Montepulciano d’Abruzzo non è solo un vino – sottolinea Imprudente – È storia, identità, cultura, fatica, passione. È l’anima di una regione che sa essere autentica e forte allo stesso tempo. Questo racconto si impreziosisce con la presenza di Maria Grazia Cucinotta, protagonista dello spot, che rappresenta con eleganza e intensità l’anima dell’Abruzzo: una terra autentica, forte, capace di emozionare senza bisogno di artifici”.

“Con la presenza di Piero Mazzocchetti, volto e voce della nostra regione, simbolo di appartenenza e legame profondo con questa terra.

Questo spot andrà in onda sulle principali reti Rai, nei programmi di maggiore ascolto, anche sulle reti internazionali, nel periodo di Natale: un’occasione preziosa per far arrivare l’Abruzzo nelle case di milioni di persone, in Italia e nel mondo”.

“Perché promuovere il nostro vino significa dare valore al lavoro dei nostri produttori, significa difendere il territorio, significa credere nel futuro dell’Abruzzo. Un Abruzzo che merita di essere conosciuto, riconosciuto e scelto. W il Montepulciano d’Abruzzo, W l’Abruzzo”, conclude Imprudente.