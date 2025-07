MONTEREALE: CITTADINI DENUNCIANO, “GRAVI RITARDI EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE”

MONTEREALE – Un gruppo di cittadini del comune di Montereale si è rivolto a questo giornale per denunciare i ritardi nella erogazione del contributo di autonomia sistemazione relativa al sisma del Centro Italia 2016-2017 per le annualità 2024 e 2025.

I cittadini in questione si trovano ad affrontare difficoltà economiche perché sono costretti ad anticipare i soldi per l’affitto delle case dove si sono dovuti trasferire per la inagibilità delle abitazioni d’origine che sono state danneggiate dal terremoto.

Oltre al disservizio, la protesta si allarga anche ad un altro elemento di denuncia: infatti, ci si lamenta del fatto che dal Comune guidato dal sindaco, Massimiliano Giorgi, è molto difficilmente avere una risposta al telefono.

“C’è una doppia mancanza di rispetto per persone che sono in difficoltà nonostante il terremoto sia avvenuto una decina di anni fa – attacca il gruppo di persone -, c’è un ritardo nel pagamento del contributo per la casa inagibile il che ci costringe ad anticipare con i nostri soldi la copertura del fitto e, cosa ancora più grave, è che non ci danno informazioni ufficiali in quanto dal comune nessuno risponde al telefono. Non è un comportamento corretto visto che amministratori e dipendenti dovrebbero lavorare per il bene della collettività ed impegnandosi a fornire servizi puntuali ed efficaci. La gente ha votato sindaco e consiglieri per questo scopo non per altre motivazioni. E bisogna non perdere di vista questi valori”, conclude il gruppo di abitanti del popoloso comune dell’Aquilano.