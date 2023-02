MONTEREALE, LIRIS: “ACCELERA PIANO RICOSTRUZIONE POST-SISMA”

MONTEREALE – “Serve un programma che metta subito in atto quanto abbiamo indicato, a tutti i livelli, nei mesi precedenti per accelerare la ricostruzione post-terremoto, dando norme certe e semplificando i processi, soprattutto alla luce delle decisioni assunte sul superbonus che non devono penalizzare i comuni del cratere dove in molti, per velocizzare la ricostruzione della propria abitazione avevano preferito rinunciare agli indennizzi riconosciuti per i danni del terremoto optando per il 110%: queste persone oggi rischiano di ritrovarsi con il cerino in mano e a loro va data una risposta normativa”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, all’esito dell’udienza pubblica che si è tenuta oggi a Montereale (L’Aquila) per l’adozione del Programma straordinario di ricostruzione (Psr).

“Bisogna subito passare dalla teoria, contenuta nei Psr introdotti proprio allo scopo di accelerare la ricostruzione di interventi ‘conformi’ ai preesistenti, anche in deroga ai vigenti piani e regolamenti urbanistici, all’apertura dei cantieri”, rileva il parlamentare, “per cui possiamo già contare sui primi 20 milioni stanziati”.

“L’incontro di oggi”, aggiunge Liris, “è stata anche l’occasione per indicare i tempi con cui porteremo avanti in sede parlamentare l’impegno per far inserire nel decreto sisma la stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, la semplificazione delle procedure e il mantenimento del superbonus in queste aree”.