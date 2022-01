MONTEREALE, LUTTO PER LA MORTE DI ALESSANDRA POLIDORI: AVEVA 44 ANNI

MONTEREALE – Si è sentita male all’improvviso davanti al figlio 11 anni, Alessandra Polidori, 43enne di Montereale (L’Aquila), figlia del noto ristoratore Gabriele, storico titolare del locale “La Giara” che si trova tra Piedicolle di Montereale e Capitignano, scomparso nel 2019,.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, la donna era in buone condizioni di salute e non soffriva di particolari patologie.

La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale regionale San Salvatore dove sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso.

La donna lascia il marito Giorgio Lepidi, titolare di un’autocarrozzeria, originario di Pianola, e il figlio Andrea.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15, nella chiesa della Madonna in Pantanis a Montereale.