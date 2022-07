MONTEREALE PIANGE PER MORTE 22ENNE GIORGIA ANZUINI, VITTIMA INCIDENTE A ROMA CON AMICA DEL CUORE

L’AQUILA – Un terribile lutto ha colpito Ville di Fano, frazione di Montereale, in provincia dell’Aquila, per la tragica morte della 22enne Giorgia Anzuini, rimasta vittima insieme alla sua amica 20enne Beatrice Funariu, di un incidente stradale a Roma, nella notte dell’11 luglio.

Gorgia viveva a Roma, ma a Ville di Fano, paese di origine del padre Berardino Anzuini tornava spesso, assieme al padre e alla madre, Nadia Valentini, ed era conosciuta e da tutti stimata e amata per il suo carattere solare ed entusiasta della vita. Aveva studiato da estetista e stava cercando di aprire una attività in proprio.

Beatrice e Giorgia si trovavano a bordo di una Citroen C1 dirette verso via Salaria quando all’improvviso la loro auto ha oltrepassato il marciapiede finendo sulla corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo in corsia di sorpasso una Alfa Romeo Stelvio condotta dal regista Carmine Elia, 55 anni, rimasto ferito con fratture alle costole.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia municipale che ha chiuso l’Olimpica al traffico fino alle 7 di questa mattina. Per le due giovani però purtroppo non c’era più nulla da fare.

“Giorgia era ancora viva. Un medico di passaggio le ha praticato il massaggio cardiaco per 30 minuti, ma non è servito a nulla. Poi è arrivata la madre. E’ stato straziante”, ha raccontato Emiliano Caprioli, titolare di un deposito di auto davanti al punto in cui è avvenuto il tragico incidente.

“Sono distrutto, quelle due ragazze potevano essere le mie figlie….Vorrei barattare la mia vita per riportale indietro. Ma so che questo non è possibile. Non ho potuto evitarle. Era impossibile, me le sono trovate davanti all’improvviso e mi sono arrivate addosso come un missile. È stato un incidente pauroso”, ha detto dal suo letto di ospedale il regista Emiliano Caprioli.