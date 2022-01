MONTESILVANO: 1.729.000 EURO PER RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA ATER VIALE ALDO MORO

MONTESILVANO – “Ancora una notizia positiva per i finanziamenti destinati alla città di Montesilvano, questa volta in arrivo dall’Ater, che ha comunicato un contributo, con fondi del PNRR, di 1.729.000 euro per la ristrutturazione della palazzina in via Aldo Moro, numero 10. Inoltre, a breve, partiranno i lavori anche in viale Europa e in via Rimini”.

Ad annunciarlo, in una nota, il sindaco di Montesilvano (Pescara). Ottavio De Martinis, che nei mesi scorsi ha incontrato il presidente Mario Lattanzio per concordare una serie di riqualificazioni delle palazzine Ater: “per alcune di loro c’è la possibilità di attingere agli incentivi statali in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture. Gli incentivi statali, infatti, sono infatti estesi anche agli enti di gestione delle case di edilizia residenziale pubblica, che possono così usufruire degli sgravi fiscali per rimettere mano a un patrimonio immobiliare in gran parte obsoleto”.

“La notizia del finanziamento di oltre un milione e settecentomila euro per la palazzina Ater in via Aldo Moro ci riempie di gioia – dice il sindaco De Martinis –, l’edificio da tempo aveva bisogno di un importante intervento di riqualificazione. I lavori consisteranno nel miglioramento sismico, nell’efficientamento energetico con il nuovo cappotto esterno, nella sostituzione degli infissi, nell’installazione di nuove caldaie, nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto e, infine, nella sistemazione di una parte esterna all’edificio. Unitamente a questo intervento ne partiranno a breve degli altri per l’edificio Ater in viale Europa, sempre attraverso il superbonus”.

“Questi alloggi, realizzati nel 1949, evidenziano una serie di problematiche strutturali e necessitano di una riqualificazione significativa, sempre mantenendo gli stessi volumi, si procederà all’abbattimento e alla ricostruzione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Questa è un’operazione fortemente voluta dalla mia amministrazione per migliorare anche il decoro urbano in una delle zone più centrali della città. Per i quattro appartamenti in viale Europa siamo in fase di gara. Stesso discorso per le case Ater di via Rimini, sulle quali a breve si provvederà, sempre attraverso il superbonus, con l’ammoderamento del cappotto, con la sostituzione delle caldaie e degli infissi e con la sistemazione del tetto”.

“Ringrazio il presidente Lattanzio e i suoi collaboratori per l’attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio, siamo convinti che questi interventi miglioreranno notevolmente il degrado urbano esistente in alcune zone della città e la percezione della sicurezza”, conclude.