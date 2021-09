MONTESILVANO: 9 AUTO A FUOCO NELLA NOTTE, INCENDIO DOLOSO

MONTESILVANO – Sarebbe di origine dolosa l’incendio che la scorsa notte ha coinvolto nove auto in un parcheggio di Montesilvano, in via Chiappinello.

I Vigili del fuoco di Pescara e del distaccamento di Montesilvano sono intervenuti introno alle 2.30. Sul posto anche i carabinieri.

Ad avvalorare l’ipotesi del rogo doloso, secondo quanto emerso, il fatto che sul luogo è stata rinvenuta una bottiglia contenente del liquido infiammabile. Nessuno è rimasto ferito. In corso le indagini da parte dei carabinieri.