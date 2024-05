MONTESILVANO: A FUOCO AUTOBUS TUA, “NESSUN PASSEGGERO A BORDO, GUASTO TECNICO, CONTROLLI REGOLARI”

MONTESILVANO – Attimi di apprensione questa mattina a Montesilvano (Pescara) dove un autobus della Tua, l’azienda di trasporto unico regionale, è andato a fuoco.

Il bus, in servizio sulla linea 6, si stava muovendo dal capolinea di via Costa e, dopo circa 200 metri, all’altezza di via Vestina, in direzione Montesilvano-Sambuceto, ha iniziato a produrre del fumo che fuoriusciva dalla parte vicino al motore.

In una nota la Tua precisa che: “L’autista, resosi immediatamente conto dell’anomalia, è intervenuto all’esterno del mezzo con l’ausilio dell’estintore e, contemporaneamente, ha avvertito anche i vigili del fuoco che sono giunti, nel giro di pochi minuti, sul luogo in cui il bus era fermo”.

“Sull’autobus della Tua non c’era nessun passeggero a bordo. Non si è registrato alcun danno alle persone. Alla base dell’anomalia ci sarebbe un guasto di natura tecnica al vaglio dell’ingegneria della manutenzione della Tua Spa. Le revisioni e le manutenzioni del mezzo in questione risultano regolari”, conclude la nota.