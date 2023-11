MONTESILVANO: ABBATTUTE BARACCHE ABUSIVE LUNGO IL FIUME SALINE

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale di Montesilvano (Pescara), attraverso una ditta incaricata, questa mattina ha proceduto alla demolizione di alcune baracche, realizzate abusivamente, lungo le sponde del fiume Saline, all’altezza di via Samara.

I locali posizionati su una base di cemento servivano per la custodia di alcuni cavalli, detenuti da cittadini rom.

Nelle scorse settimane, a seguito di alcune segnalazioni giunte da parte dei residenti, il Comune di Montesilvano ha proceduto ad avviare le pratiche per l’abbattimento delle baracche abusive.

Alle operazioni di abbattimento e sanificazione di quei terreni, da tempo sottoposti ad occupazione e sversamento illegale di rifiuti, sono intervenuti i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale Abusivismo edilizio e gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Nicolino Casale.

“I nostri agenti questa mattina fin dalle ore nove hanno seguito l’abbattimento delle baracche situate sul lungofiume – commenta in una nota il comandante Casale – Quella di oggi è stata un’azione necessaria per il ripristino della legalità in quella zona. Il nostro comando già da tempo stava seguendo il caso. In passato a seguito delle inondazioni del fiume i cavalli hanno rischiato di annegare nelle acque del Saline. Siamo soddisfatti di aver contribuito al ripristino della sicurezza anche per gli animali costretti a stare in quei locali in condizione di pericolo e di degrado”.