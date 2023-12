MONTESILVANO, AL VIA GRAN GALA’ DI NATALE CON SAL DA VINCI E ORCHESTRA DEAN MARTIN

MONTESILVANO – Evento clou del cartellone delle manifestazioni natalizie 2023, organizzato dall’amministrazione comunale di Montesilvano (Pescara): il Gran Galà di Natale, alla presenza del cantante e attore Sal Da Vinci, accompagnato dall’orchestra Dean Martin, diretta da Antonella De Angelis si svolgerà domani, venerdì 22 dicembre alle ore 21 al Pala Dean Martin. L’artista si esibirà in alcuni brani famosi del suo repertorio e in altri natalizi. L’ingresso è gratuito.

“Il Gran Galà di Natale è un evento molto atteso – afferma il sindaco De Martinis -. Dopo il successo degli anni passati con Simona Molinari, Michele Zarrillo ed Enrico Ruggeri accompagnati dall’Orchestra Dean Martin di Montesilvano, quest’anno avremo la partecipazione di Sal Da Vinci, un artista conosciuto, per i suoi diciannove album, per aver conquistato il primo posto nel Festival Italiano nel ’94 e il terzo a Sanremo del 2009, per le sue collaborazioni importanti con Dalla e D’Alessio e per i musical, nei quali ha spesso esaltato la musica e le tradizioni partenopee. Durante il Gran Galà di Natale si esibirà in alcuni suoi brani, che sono stati la colonna sonora di alcuni film di Alessandro Siani e del regista Fabio Massa. Inoltre, siamo ormai abituati alla bravura dei musicisti dell’Orchestra Dean Martin, diretta dal maestro Antonella De Angelis, che anche in questa occasione accompagnerà l’artista protagonista del Gran Galà di Natale. Sarà una serata bellissima e ricca di emozioni”.