MONTESILVANO: AL VIA IL FESTIVAL “PORTE APERTE ALLO SPORT” ORGANIZZATO DAL CONI

MONTESILVANO – Il Comitato Regionale CONI Abruzzo saluta la nascita di un nuovo grande evento dedicato alla promozione della cultura sportiva: il Festival “Porte aperte allo Sport”, in programma venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025 nell’accogliente e prestigioso Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara).

Organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, il Festival si propone come punto di riferimento per tutto il movimento sportivo regionale, con l’obiettivo di avvicinare giovani, famiglie e scuole alle discipline sportive, promuovendo lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione. Durante le due giornate, il pubblico potrà vivere lo sport in tutte le sue forme: – Dimostrazioni pratiche – Incontri con campioni e tecnici – Laboratori didattici – Attività ludico-motorie – Approfondimenti culturali.

Così il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando «Con questo Festival vogliamo dare voce e spazio a tutte le realtà sportive del territorio, valorizzando il lavoro quotidiano di tecnici, dirigenti e volontari. Lo sport è una risorsa educativa e sociale straordinaria, e “Porte aperte allo Sport” sarà un’occasione concreta per rafforzare il legame tra scuola, famiglia e associazioni. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo: sarà una festa di valori, movimento e comunità».

Il Festival sarà strutturato in aree tematiche e spazi espositivi, coinvolgendo tutti i settori sportivi, con particolare attenzione alle discipline olimpiche e paralimpiche, agli sport di squadra e individuali, e alle discipline tradizionali e innovative. “Porte aperte allo Sport” vuole essere un segnale forte e chiaro per il mondo sportivo, scolastico e sociale, ribadendo il valore universale dello sport e il suo ruolo educativo, formativo e inclusivo. Saranno presenti tutte le associazioni sportive, gli istituti scolastici, le famiglie e a tutti coloro che credono nello sport come strumento di benessere e crescita personale.

Per informazioni e adesioni: www.festivaldellosport.it