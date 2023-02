MONTESILVANO: AL VIA IL PROGETTO S.U.P.E.R. PER BAMBINI CON DISAGIO SOCIOECONOMICO

MONTESILVANO – “Sport Uniti per l’Educazione dei Ragazzi”.

È il progetto “S.U.P.E.R.” presentato questa mattina nella cornice del Palazzetto Corrado Roma, organizzato dalla Polisportiva Roma Marconi Ssd Arl in seguito all’emissione del bando Sport per tutti – Inclusione, promosso dalla società Sport e Salute S.p.a.

Il progetto, lanciato dall’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (Pescara) è rivolto a 60 ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti a Montesilvano e contempla la possibilità per i partecipanti di iniziare un percorso sportivo della durata di 9 mesi in maniera del tutto gratuita, dando loro l’opportunità di praticare tre discipline sportive (calcio a 5, basket, volley) grazie alla collaborazione di alcune società che hanno sposato l’iniziativa: la Polisportiva Roma Marconi, in qualità di capo progetto, nonché gestore dell’impianto sportivo, Montesilvano Futsal Club per il Calcio a 5, Fd Virtual Basket e la Asd Fuoriclasse per il Volley. Le attività sportive si svolgeranno ogni sabato dalle 10.30 alle 13.

“Per la prima volta a Montesilvano una novità legata allo sport che abbraccia anche la solidarietà – ha dichiarato il sindaco Ottavio De Martinis – Per la nostra amministrazione è motivo di orgoglio accogliere bambini e ragazzi di diverse età, appartenenti a diverse fasce sociali, nel nostro Palaroma, luogo ideale di aggregazione, fiore all’occhiello del nostro territorio, prezioso “contenitore” che si presta a portare avanti alla perfezione iniziative importanti come questa che presentiamo oggi. Lo sport è socializzazione ed è fondamentale per la crescita dei ragazzi; renderlo alla portata di tutti, elargendo le attività sportive in maniera del tutto gratuita, rappresenta per noi un traguardo davvero significativo”.

S.U.P.E.R. sotto la regia del Comune di Montesilvano, è un progetto coadiuvato dall’Azienda Speciale per i servizi sociali, capitanata dalla presidente Sandra Santavenere che così parla del progetto: “Lo sport deve essere per tutti. Abbiamo accolto subito l’opportunità per favorire e avvicinare ai sani valori dello sport tutti quei bambini e ragazzi che per diverse ragioni non hanno ancora mai intrapreso un percorso sportivo. In questo modo i ragazzi potranno praticare le tre discipline proposte e portate avanti dagli istruttori delle società sportive partner del progetto, così da scegliere quella più confacente alle loro abilità fisiche, tenendo conto delle naturali inclinazioni e delle preferenze riscontrate. Ci tengo a ringraziare i dirigenti scolastici degli istituti che si sono resi partner del progetto, in particolare la Troiano Delfico, la Ignazio Silone e la Direzione Didattica “.

“La finalità del progetto è favorire la pratica sportiva a tutti i livelli sociali – afferma Luca Copparoni, capo progetto e responsabile della Polisportiva Marconi che gestisce l’impianto del Palaroma – è una bellissima opportunità per dare ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza sportiva e una socialità che solo lo sport è in grado di offrire”.

Un progetto davvero “SUPER” quello promosso dal Comune di Montesilvano, che oltre l’inizializzazione alla pratica sportiva, mira a intessere relazioni tra i giovani partecipanti per accompagnarli in un percorso di crescita, disciplina e regole con l’auspicio che ognuno possa scoprire il proprio talento e perché no, destino sportivo.