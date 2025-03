MONTESILVANO: ANALISI FLUSSI TURISTICI 2024, “RECORD DI PRESENZE E DESTAGIONALIZZAZIONE”

MONTESILVANO – Il Presidente della Commissione Turismo con delega al Pala Congressi d’Abruzzo “Pala Dean Martin” Adriano Tocco, annuncia i risultati dell’analisi dei flussi turistici per l’annualità 2024, confermando un trend decisamente positivo per la città.

“I dati rilevati dalla Regione Abruzzo evidenziano un incremento di oltre 25.000 presenze turistiche rispetto all’ottima annualità 2023, portando il totale a un record di 600.000 presenze per il 2024. Questo risultato testimonia la crescente vocazione turistica di Montesilvano, che si conferma come la principale località turistica della Regione, grazie alla sua capacità ricettiva di 4.826 posti letto distribuiti in 23 strutture alberghiere, 4 residenze turistico-alberghiere, 21 alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e 63 Bed & Breakfast”, spiega Tocco.

L’analisi dei flussi turistici “evidenzia anche l’efficacia della strategia di destagionalizzazione promossa dall’amministrazione in sinergia con gli operatori del settore. Infatti, le performance migliori si sono registrate nei mesi di spalla, con un incremento di oltre 28.000 presenze in ottobre e novembre rispetto al 2023. Questo successo è attribuibile a una serie di eventi di grande richiamo che Montesilvano ha ospitato, tra cui i Mondiali di Scacchi, eventi congressuali e fieristici, e competizioni sportive di varie federazioni. A febbraio, durante la BIT di Milano, la Federazione Italiana Scacchi ha conferito a Montesilvano il riconoscimento di “Città degli Scacchi” per l’organizzazione di campionati nazionali e internazionali. Il Pala Dean Martin si conferma un hub strategico per l’offerta ricettiva di Montesilvano, sempre più riconosciuta come location ideale per l’organizzazione di eventi”.

Aggiunge l’assessore agli Eventi Corinna Sandias: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024. L’incremento dei flussi turistici e la destagionalizzazione sono il frutto di una strategia mirata e di un lavoro di squadra con gli operatori del settore. Continueremo a investire in eventi di qualità e a promuovere Montesilvano come destinazione turistica attrattiva durante tutto l’anno.”

Conclude Tocco: “Il Pala Dean Martin si conferma un asset strategico per il turismo di Montesilvano. Gli eventi che abbiamo ospitato nel 2024 hanno portato un notevole indotto economico e hanno contribuito a posizionare la nostra città come punto di riferimento per il turismo congressuale e sportivo. Siamo fiduciosi che il 2025 sarà un anno altrettanto positivo, con numerosi eventi già confermati nel nostro calendario.”

L’Assessore allo Sport Alessandro Pompei, aggiunge: “Lo sport si conferma un volano fondamentale per il turismo a Montesilvano. Gli eventi sportivi che abbiamo ospitato nel 2024 hanno attirato migliaia di visitatori, contribuendo in modo significativo ai risultati record che stiamo celebrando. Siamo entusiasti di continuare a investire in questo settore, L’amministrazione comunale è fiduciosa che il trend positivo continuerà anche nel 2025, grazie alla destagionalizzazione e a numerose manifestazioni già confermate al Pala Congressi di Montesilvano, tra cui il Campionato Italiano Fibur, il Campionato Italiano di Tennis Tavolo, il Campionato Italiano di Biliardo, il Trofeo Scacchi Scuola, Sterrare Umano, Pescara Comics e molti altri convegni e, in generale, grazie agli attesissimi eventi estivi dislocati dal colle al mare. Questi risultati confermano che il settore turismo rappresenta un motore fondamentale per Montesilvano e l’amministrazione comunale si impegna a proseguire su questa strada, investendo in infrastrutture, eventi e promozione del territorio”.