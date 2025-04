MONTESILVANO: APPELLO SINDACO, “UN INDIVIDUO SI SPACCIA PER MIO AMICO PER RAGGIRARE COMMERCIANTI”

MONTESILVANO – “Cari concittadini, come vostro sindaco, sento il dovere di mettervi in guardia da una situazione spiacevole che sta interessando le attività commerciali del nostro territorio. Mi è giunta voce, e purtroppo ho avuto anche riscontri diretti, della presenza in città di un individuo che, spacciandosi falsamente per mio amico e collaboratore, sta cercando di raggirare i commercianti”.

Lo scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, formulando un appello ai concittadini per metterli in guardia sulla presenza di truffatori in città.

Informa il sindaco: “La sua strategia è subdola: utilizza il mio nome per ottenere beni o servizi senza poi onorare i pagamenti dovuti. Ribadisco che questa persona non ha alcun legame con me o con l’Amministrazione Comunale. Qualsiasi affermazione in tal senso è assolutamente falsa e mirata unicamente a ingannarvi. Abbiamo già provveduto a segnalare la presenza e le attività di questo individuo alle autorità competenti, affinché prendano i provvedimenti necessari per fermare questa condotta illecita”, fa poi sapere il primo cittadino. Tuttavia, in attesa di azioni più concrete, ritengo fondamentale allertare direttamente voi. Vi chiedo quindi la massima attenzione. Siate vigili e diffidenti qualora qualcuno si presentasse a nome mio o dell’amministrazione comunale con richieste di beni o servizi”.

“Vi prego inoltre di fare rete: se doveste imbattervi in questo individuo o se foste stati vittime di tentativi di truffa, vi esorto vivamente a contattare immediatamente i nostri uffici comunali o le forze dell’ordine. La vostra segnalazione è preziosa e può aiutare a proteggere altri concittadini e a porre fine a questa inaccettabile situazione”, conclude De Martinis.