MONTESILVANO: ARRESTATO STRANIERO LATITANTE CONDANNATO A QUATTRO ANNI CARCERE

MONTESILVANO – La compagnia dei Carabinieri di Montesilvano ha individuato e arrestato un soggetto straniero classe 1990, che era riuscito a sottrarsi ad un provvedimento di cattura per ordine del quale doveva scontare una pesante condanna pari a quasi quattro anni di detenzione per il reato di estorsione commesso nell’anno 2020.

Nello specifico i militari, che erano sulle tracce dell’uomo da diverso tempo, a seguito di mirati accertamenti svolti sul territorio riuscivano a rintracciarlo all’interno di un’abitazione di Montesilvano dove quest’ultimo si era nascosto proprio allo scopo di sottrarsi alla cattura.

Una volta raggiunto ed identificato compiutamente, il reo veniva prontamente bloccato dai militari dell’Arma per poi essere condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Montesilvano per l’espletamento delle formalità di rito. Una volta terminate tali attività lo stesso veniva tradotto presso la casa circondariale di Pescara per l’espiazione dell’elevata condanna.