MONTESILVANO – Alle ore 4 di stamani una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Nino Sospiri a Montesilvano per l’incendio di una autovettura.

La squadra ha delimitato la zona e spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno, nell’incendio sono rimaste coinvolte una vettura un furgone ed una cabina elettrica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e sono in corso accertamenti per stabilire le cause.