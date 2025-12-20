MONTESILVANO: AVEVA IN MACCHINA CENTO GRAMMI DI COCAINA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

MONTESILVANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano (Pescara) nella serata di ieri ha tratto in arresto un 27enne residente nella provincia di Chieti. L’uomo, nella serata ieri è stato notato a bordo di SUV in un parcheggio di Corso Umberto, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un uomo conosciuto ai militari, che immediatamente hanno fermato i predetti i quali sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All’interno del veicolo, perquisito in ogni sua parte sono stati rinvenuti due involucri di cellophane contenente ognuno 100 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto posto sottosequestro.

Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, il 27enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari. Inoltre, l’acquirente, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

