MONTESILVANO: AVEVA UN GROSSO COLTELLO IN AUTO, DENUNCIATO UN 27ENNE DAI CARABINIERI

MONTESILVANO – Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella Città Adriatica volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite, con un particolare “sforzo operativo” rivolto alla prevenzione dei reati di natura predatoria, con particolare riguardo a quello dei furti in abitazione, fenomeno che genera sempre elevato allarmismo e timore tra la popolazione.

Nella circostanza i militari del N.O.R. della Compagnia di Montesilvano (Pescara), hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 27 anni, residente a Pescara, operaio, censito in Banca Dati Forze di Polizia, che dovrà rispondere del reato di porto abusivo di armi.

Come si legge in una nota, l’operazione di polizia giudiziaria è nata durante un servizio di perlustrazione notturno di una pattuglia del N.O.R. di Montesilvano che avevano notato un’utilitaria di colore scuro, con a bordo tre individui, circolare con fare sospetto nel centro cittadino. I militari, insospettiti dalla tarda ora e dall’andamento del conducente del mezzo che appariva stesse facendo dei “sopralluoghi”, hanno deciso di procedere ad un “controllo volante” intimando l’alt attraverso il megafono ed i dispositivi acustici in dotazione.

Una volta creata la giusta cornice di sicurezza utile a procedere al controllo di polizia, i Carabinieri sono scesi dall’autovettura di servizio al fine di eseguire tutti gli accertamenti del caso per poi procedere ad una perquisizione personale e veicolare.

In quel frangente, all’interno dell’autovettura, occultato nel vano della portiera lato guida,è stato rinvenuto da parte dei Carabinieri un grosso coltello della lunghezza complessiva di 22 cm di cui 11 di lama poi sequestrato. Il 27enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, dovrà rispondere dinanzi alla Procura della Repubblica di Pescara del reato di cui all’art. 4 della legge 110/75, porto abusivo di armi.