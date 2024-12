MONTESILVANO: BABBO NATALE IN CARROZZINA PORTA DONI E FELICITA’ AI BAMBINI FRAGILI

MONTESILVANO – Torna l’iniziativa del giocattolo sospeso dell’Associazione Carrozzine Determinate, in collaborazione con il Bosco Incantato e con i partner l’organizzazione sindacale SLC Cgil Abruzzo e Molise, SportManiA Montesilvano a cui quest’anno si sono aggiunti la scuola Dharana Yoga di Marianna Loporcaro e la Skating Academy di Angela e Stella Cantelli.

Per contribuire al sorriso di tanti bimbi con disabilità, dei loro fratelli e sorelle con un gesto di solidarietà concreta per quelle famiglie che versano in condizioni economiche difficili, ma anche per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’ospedale di Pescara nonché per i bambini dell’Associazione Malattie Rare Abruzzo. Anche quest’anno invitiamo tutti a partecipare per mettere in circolo solidarietà e amore, per dimostrare vicinanza autentica a chi sta affrontando un periodo di difficoltà in una fase della vita come quella dell’infanzia in cui gli ostacoli non dovrebbero esistere! Partecipare è semplicissimo: basta acquistare un piccolo dono da lasciare nel negozio “Il Bosco Incantato” a Montesilvano (Pescara) in via D’Annunzio 56.

All’atto della donazione sarà rilasciato uno scontrino cortesia ed il donatore, se lo vorrà, potrà scrivere il suo nome ed una dedica sul “Registro dei donatori”. Si può donare recandosi direttamente presso il negozio “Il Bosco Incantato” a Montesilvano in via D’annunzio 56, online sul sito www.ilboscoincantatoshop.it (scegliendo come modalità di spedizione DONAZIONE PER GIOCATTOLO SOSPESO) o visitando la pagina Facebook “Il Bosco Incantato Shop”, provvedendo al pagamento del dono scelto tramite Bonifico Bancario IBAN IT80O0306977341100000002921 (causale GIOCATTOLO SOSPESO conto intestato a Il Bosco Incantato) o Paypal.

Il Presidente Cav. Claudio Ferrante in veste di Babbo Natale si recherà personalmente a consegnare i doni all’interno dei reparti pediatrici e all’evento di Natale dell’Ass.Malattie Rare. I bambini con disabilità potranno recarsi a ritirare il proprio dono dal 21 al 24 dicembre.