MONTESILVANO: BENEDIZIONE PER IL NUOVO SCUOLABUS CHE TRASPORTERA’ GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO SILONE

MONTESILVANO – uesta mattina, nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio, si è svolta la cerimonia di benedizione del nuovo Scuolabus destinato agli alunni dell’Istituto Comprensivo Ignazio Silone. Il mezzo di ultima generazione, contraddistinto dal numero 5, rappresenta un importante investimento dell’amministrazione comunale per migliorare il servizio di trasporto scolastico di Montesilvano (Pescara).

Il nuovo Scuolabus, del valore di 170 mila euro, è dotato di 49 posti totali, di cui 2 specificamente attrezzati per accogliere alunni con disabilità. Per garantire il massimo comfort e la sicurezza dei giovani passeggeri, il veicolo è inoltre provvisto di aria condizionata e cinture di sicurezza su tutti i sedili. La sua capacità inclusiva permetterà di accompagnare quotidianamente i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ma sarà anche disponibile per le uscite didattiche di classi che necessitano di posti accessibili.

La cerimonia di benedizione è stata officiata da Padre Enrico della parrocchia di Sant’Antonio e ha visto la partecipazione del Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, del Vice Sindaco e Assessore delegato alla Pubblica Istruzione, Paolo Cilli, dell’Assessore Corinna Sandias, del Consigliere comunale Luca Ametta, del Dirigente comunale Alfonso Melchiorre, della referente dell’ufficio scolastico del Comune Paola Finocchio, di altri impiegati comunali e degli autisti.

“Siamo lieti di consegnare, oggi, un mezzo di ultima generazione del valore di 170 mila euro, che verrà messo a disposizione degli alunni della nostra città – ha dichiarato il Sindaco De Martinis. Un servizio efficiente e puntuale a cui teniamo molto perché aiuta e agevola le famiglie nei servizi di trasporto e accompagnamento casa – scuola”. Il Vice Sindaco Paolo Cilli ha aggiunto: “Con lo Scuolabus inaugurato oggi, il parco mezzi che l’amministrazione ha messo a disposizione della collettività conta in totale 9 scuolabus, destinati ad alunni appartenenti a diverse zone della città. Un ulteriore tassello per esprimere la vicinanza e il supporto verso le famiglie della nostra città.”

Al termine della benedizione, il nuovo Scuolabus ha effettuato un primo simbolico giro con a bordo il Sindaco e gli altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.