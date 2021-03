MONTESILVANO, BOTTE E INSULTI AI GENITORI: 48ENNE SOTTO ACCUSA

MONTESILVANO – Maltrattatava i genitori, uno dei qualoi anche invalido civile, a Montesilvano. Si sparà solo il 17 giugno la decisione dei giudici del collegio (presieduto dalla dottoressa Rossana Villani) che stanno giudicando una 48enne, originaria del nord Italia, finita sotto processo.

Come riporta il quotidiano Il Centro, si tratta di “una storia condizionata dalle problematiche mentali dell’imputata che per di più era anche dipendente dall’alcol”.

Ieri si è conclusa la fase dibattimentale e i giudici hanno rinviato per la discussione e la sentenza. Ad istruire il fascicolo fu il pm Anna Benigni che aveva chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio della donna, difesa dall’avvocato Carlo Corradi.

“Condotte reiterate nei frequenti stati di alterazione conseguenti all’abuso di sostanza alcoliche, inveendo contro il proprio padre, invalido civile, e la propria madre, rivolgendo agli stessi frasi ingiuriose e minacciose del tipo ‘prendo una tanica di benzina e vi do fuoco’, rompendo oggetti di uso comune e mandando in frantumi i vetri delle porte interne dell’abitazione, maltrattava i genitori, infliggendo agli stessi sofferenze fisiche e morali tali da rendere loro abitualmente dolorosa e mortificante la convivenza familiare e da costringerli a vivere in un costante stato di paura e soggezione psicologica”, si legge nel capo di imputazione.

Nle 2018 la donna era anche stata fatta oggetto di una misura cautelare, a firma del gip Elio Bongrazio, di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai genitori. Misura poi revocata. Venne anche sottoposta, dietro richiesta del giudice Antonella Di Carlo, a una perizia psichiatrica che decretò per lei un vizio parziale di mente. Ad esaminarla il professor Raffaele De Leonardis, che stabilì che era affetta da un disturbo bipolare in associazione con un disturbo borderline di personalità e disturbo da abuso di alcol.

Affermò anche che “al momento della commissione dei fatti l’imputata si trovava in condizioni di mente tali da scemare grandemente la propria capacità di volere” e che era comunque in possesso delle capacità di intendere e di volere, ai fini della cosciente partecipazione al processo, e che non era più persona socialmente pericolosa. Da qui il dibattimento, giunto ora alla sua conclusione e sul quale pesa il vizio parziale di mente ai fini dell’eventuale condanna.

