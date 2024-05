MONTESILVANO CAPITALE DEGLI SCACCHI: AL VIA IL TORNEO DELLE SCUOLE CON 334 SQUADRE DA TUTTA ITALIA

MONTESILVANO -Il Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara) si prepara a ospitare un nuovo grande evento scacchistico: il Trofeo Scacchi Scuola, in programma dal 12 al 15 maggio. Quest’anno, il torneo registra un record di partecipazione con 334 squadre provenienti da tutta Italia, coinvolgendo scuole di ogni grado, dall’elementare al liceo.

L’eccezionale numero di squadre iscritte evidenzia l’importante crescita degli scacchi nel panorama scolastico italiano, grazie anche al progetto “Scacchi a Scuola” che sta riscuotendo un crescente successo tra gli studenti. Questa iniziativa non solo promuove il gioco degli scacchi come strumento educativo e di sviluppo delle capacità analitiche e decisionali, ma consolida anche l’importanza del gioco a livello sportivo e culturale.

Il Trofeo Scacchi Scuola non solo metterà in luce le giovani promesse degli scacchi italiani, ma contribuirà significativamente all’economia locale, con oltre 15.000 presenze previste nel territorio.

Il Sindaco Ottavio De Martinis, sul torneo, si è così espresso “ Eventi come quello del Trofeo Scacchi Scuola sono esempi di quanto l’amministrazione comunale sia da sempre attiva per portare sul territorio delle manifestazioni che stimolano l’economia locale e danno modo all’eccellenza turistica di Montesilvano di farsi conoscere ulteriormente in Italia e nel mondo”.

Questo evento segue il successo del mondiale di scacchi tenutosi a novembre dello scorso anno, che ha già dimostrato il forte legame tra Montesilvano e questo nobile gioco.

Il Consigliere Adriano Tocco, iniziatore delle attività a favore dello sviluppo e della promozione del Pala Dean Martin, ha ricordato che il Trofeo Scacchi Scuola è un evento che ormai da anni torna a Montesilvano a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto tra le parti coinvolte: scuole, Federazione Scacchistica Italiana, albergatori e ovviamente l’amministrazione locale.

Inoltre, Montesilvano si appresta a diventare nuovamente il teatro di un importante appuntamento internazionale: il Campionato Mondiale Cadet per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, previsto per novembre. L’evento porterà oltre 3.000 persone in città, che si tratterranno per 13 giorni, generando un impatto stimato di oltre 30.000 presenze.

L’impegno di Montesilvano nell’ospitare eventi scacchistici di tale portata testimonia l’importanza crescente che il gioco degli scacchi sta acquisendo a livello sportivo e turistico, consolidando la posizione della città come punto di riferimento per gli scacchi in Italia e nel mondo.

L’organizzazione del trofeo scacchi scuola è stata affidata dalla federazione scacchistica italiana ancora una volta alle Due Torri di Bologna coadiuvati da Unichess e il circolo Fischer Chieti.