MONTESILVANO CAPITALE DELLO SKATEBOARD: DOMENICA SI TIENE LA WINTER LEAGUE

MONTESILVANO – La città di Montesilvano (Pescara) si prepara ad accogliere un evento sportivo di grande rilievo: la seconda tappa della Winter Skateboard League, che si terrà domenica 23 febbraio 2025 dalle ore 8.45 alle ore 20 presso lo Skate Garage Adriatico indoor. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di skateboard, che vedrà sfidarsi 63 atleti provenienti da tutta Italia, suddivisi nelle categorie Street, Junior, Open e Master.

Un risultato storico per lo skateboarding in Abruzzo e per Montesilvano, che conferma la crescente popolarità di questa disciplina e l’importanza del territorio come punto di riferimento per gli sport urbani. Paolo D’Amico, Presidente della ASD Feelgood The Academy, esprime grande soddisfazione per l’evento: “Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a portare una tappa di un circuito nazionale così importante per la scena italiana. Non ci aspettavamo una risposta così alta, viste le dimensioni del nostro Skate Garage, ma stiamo lavorando da settimane per organizzare tutto al meglio e garantire la perfetta riuscita dell’evento, con l’obiettivo di riconfermarlo anche per la prossima stagione”.

Anche l’assessore allo sport Alessandro Pompei, sottolinea l’importanza dell’evento per la città: “Montesilvano si conferma città dello sport, capace di attrarre eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Siamo felici di ospitare una tappa del Winter Skateboard League, un’occasione per promuovere lo sport, il divertimento e i valori positivi che lo skateboard rappresenta. Continua l’impegno dell’amministrazione che sta investendo negli eventi sportivi come volano di marketing turistico e territoriale, capace di organizzare eventi di importanza nazionale e internazionale. Ringrazio l’ASD Feelgood The Academy per l’impegno nell’organizzazione di questo evento, che porterà lustro alla nostra città e invito tutti a partecipare. Rinnovo l’impegno alla cittadinanza sportiva più giovane rispetto al desiderio dell’amministrazione di regalare alla città anche uno Skate Park per ospitare eventi mondiali così come avvenuto con il pattinodromo di via Alfieri, protagonista dei World Skate Games.”

L’appuntamento è quindi per domenica 23 febbraio 2025 al Garage Skatepark di Montesilvano, per una giornata all’insegna di trick spettacolari, talento e belle vibes.