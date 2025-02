MONTESILVANO: CAPO PLAZA IN CONCERTO AD AGOSTO AL MAREA FESTIVAL

MONTESILVANO – È Capo Plaza il secondo big che salirà sul palco del Marea Festival di Montesilvano (Pescara). Il rapper 26enne, all’anagrafe Luca D’Orso, si esibirà sul lungomare Aldo Moro il 24 agosto, la sera dopo il concerto del cantautore Brunori Sas.

Affermatosi come una figura chiave della trap italiana con hit come “Tesla” e “Giovane Fuoriclasse”, ha conquistato negli anni 73 dischi di platino e 36 d’oro. Oggi la musica di Capo Plaza è ormai conosciuta anche fuori dall’Italia, grazie ai suoi tour europei e alle collaborazioni con artisti internazionali come Aya Nakamura e Ninho. Nei giorni scorsi ha registrato il tutto esaurito sia all’Unipol Forum di Milano che al Palazzo dello Sport di Roma. A Montesilvano farà tappa durante il suo tour estivo, inserendosi, appunto, nel programma della rassegna Marea Festival organizzata dal Comune in collaborazione con Best Eventi.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di domani, sabato 8 febbraio, sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e TicketSms.