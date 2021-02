MONTESILVANO, CLASSI IN QUARANTENA: CHIUSA LA SCUOLA MEDIA DI VILLA VERROCCHIO

MONTESILVANO – In un documento indirizzato al sindaco Ottavio De Martinis e al dirigente scolastico Enrica Romano, il dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara ha disposto la quarantena per le classi secondarie di primo grado dell’Istituto Villa Verrocchio di Montesilvano e la chiusura del plesso fino al 19 febbraio. Nella comunicazione si legge che alcune classi sono già in quarantena, compreso una docente operante in dieci sezioni e che alcuni studenti presentano sintomi coerenti al Covid-19 e altri risultano essere già positivi al tampone rapido e sono in attesa di sottoporsi al tampone molecolare diagnostico si conferma.

“Abbiamo disposto la chiusura della scuola media di Villa Verrocchio, così come indicato dalla Asl – afferma il sindaco De Martinis – . Seguivo da giorni la situazione, attraverso il dirigente scolastico Enrica Romano e la Asl di Pescara ed era uno dei plessi, che a causa dell’aumento dei casi positivi, destava maggiore attenzione. Ho già predisposto con il dirigente comunale Marco Scorrano la sanificazione degli ambienti scolastici di tutte le scuole di Montesilvano, per scongiurare la diffusione del virus. Sto seguendo con la massima attenzione anche il quadro degli altri istituti scolastici, al momento non si segnalano casi allarmanti, e la situazione è sotto controllo. Fortunatamente non abbiamo gli stessi numeri di studenti in quarantena come nelle scuole di Pescara e possiamo evitare la chiusura totale. Resto comunque a disposizione della Asl qualora la situazione dovesse peggiorare. Invito ancora le famiglie a prenotare lo screening gratuito al Covid-19, per monitorare ancora meglio la diffusione dell’infezione e la salute di tutti. I test si possono prenotare sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montesilvano.pe.it) e partiranno da mercoledì 10 febbraio al Pala Dean Martin”.

