MONTESILVANO COLLE: UOMO TENTA SUICIDIO GETTANDOSI DAL BELVEDERE, LO SALVA UN VIGILANTES PRIVATO

MONTESILVANO – Un agente di vigilanza della Daga security privata ha salvato un uomo che stava per suicidarsi dal dal belvedere di Montesilvano colle.

A riferirlo in quotidiano Il Centro. Questo a seguito di un serrato dialogo. L’uomo, seduto sulla palizzata con un strapiombo sotto, appena ha mostrato incertezza, è stato preso e messo in salvo Sul posto è arrivato anche il sindaco Ottavio De Martinis, assieme ai carabinieri, la polizia locale e il 118.

Con lei carabinieri, agenti di polizia locale e soccorritori del 118. «Erano circa le 13 quando ho notato quell’uomo seduto sulla palizzata che si stava per buttare nel dirupo sotto la terrazza di Montesilvano colle», ricorda l’agente di vigilanza, intervenuta subito mentre sul Colle si stava per svolgere una manifestazione storica.

Decisivo è stato il fatto che l’uomo abbia manifestato, per un momento, incertezza. «È stato in quel momento che ho capito che era stato preso dalla paura di morire», prosegue la donna in divisa, «e parlandoci siamo riusciti a convincerlo a ripensarci»