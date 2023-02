MONTESILVANO: COMMERCIANTI E CITTADINI DONANO UN ASSEGNO A BARBARA E RICCARDO

MONTESILVANO – Una raccolta fondi per Riccardo, il ragazzo di Montesilvano attaccato da tre anni ad un macchinario che gli consente di vivere.

Nei mesi scorsi mamma Barbara aveva lanciato un appello denunciando l’impossibilità di pagare le bollette a causa degli aumenti: alcuni cittadini e commercianti, ascoltando le sue parole, si sono così prodigati fin da subito diffondendo dei salvadanai e coinvolgendo ben 22 negozi fino a raccogliere la cifra di 2.165 euro, che consegneranno alla mamma coraggio.

Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Pompei hanno incontrato, in piazza Diaz, i commercianti di Villa Canonico che, nei mesi scorsi, hanno effettuato una raccolta fondi per Riccardo, il giovane ragazzo di Montesilvano attaccato da tre anni ad un macchinario che gli consente di vivere.

All’incontro di questa mattina ha preso parte anche il presidente dell’Associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante.

“L’iniziativa è partita durante la festa di novembre del San Martino, in cui abbiamo organizzato, insieme ai commercianti, una castagnata con il vino novello – ha spiegato Franco Marini, tra i promotori insieme a Roberto Di Basilico, Gianni Travaglini, Sergio Cavallaro, Tonino Di Basilico, Antonio Di Domenico, Maria Santucci, Federica Nobilio e Anna Anchini – In seguito hanno aderito alla raccolta delle attività di via Lazio, viale Abruzzo, di via Emilia, di viale Europa e del centro città. Una bella gara di solidarietà che ha coinvolto anche tanti cittadini, che ringraziamo. La prossima settimana incontreremo la signora Barbara per consegnarle l’assegno, che vuole essere anche un invito ai commercianti degli altri quartieri di Montesilvano, affinché si possano sostenere delle persone che vivono un disagio. Siamo convinti che è ancora possibile essere solidali e aiutarsi l’uno con l’altro in una grande città come Montesilvano”.

Il sindaco De Martinis ha ringraziato i commercianti per la loro generosità: “Ho molto apprezzato questo bellissimo questo gesto fatto davvero con il cuore – spiega il primo cittadino – La nostra amministrazione comunale è stata molto vicina a Barbara e a Riccardo e abbiamo seguito la vicenda, contribuendo anche noi alla corsa solidale da ogni parte d’Italia per questa famiglia. Sapere che questo dono arriva da un quartiere di Montesilvano, che si è molto prodigato in questi mesi, rende ancora più preziosa l’iniziativa. Quando si creano azioni virtuose come queste vuol dire che nella comunità sono ben radicati valori come l’altruismo e il bene comune. Sono molto orgoglioso di questi cittadini e mi auguro davvero che possano ripetersi azioni del genere”.