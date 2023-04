MONTESILVANO: CONTROLLI A PASQUA UN ARRESTO E TRE DENUNCE DA PARTE DEI CARABINIERI.

MONTESILVANO – Durante la settimana Pasquale appena conclusa, sono stati svolti da parte della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, dei mirati e specifici servizi di Polizia Giudiziaria volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo a quelli predatori e quelli connessi allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Nello specifico nella mattinata del 10 aprile u.s., i militari della Stazione Carabinieri di Collecorvino, hanno tratto in arresto una donna di nazionalità italiana cl. 52, in forza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso sulla base di diversi episodi di furto aggravato commessi tra gli anni 2012 e 2015. La donna è stata localizzata all’interno della propria abitazione e terminate le formalità di rito, è stata tradotta presso la casa circondariale di Chieti dove dovrà scontare una condanna pari a quattro anni di reclusione.

Nelle giornate dell’8 e del 9 aprile u.s., i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Montesilvano hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G., due soggetti originari di Montesilvano ed un terzo di Città Sant’Angelo.

In particolare il primo veniva sorpreso e successivamente bloccato dai militari nel tentativo di rubare un furgone parcheggiato nei pressi di un distributore di benzina di questo Centro mentre il secondo, veniva fermato all’uscita di un supermercato di Montesilvano poco dopo aver asportato diversi generi alimentari per un valore complessivo di 300 euro.

Entrambi venivano condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Montesilvano dove al termine delle formalità di rito, venivano deferiti in stato di libertà alla competente A.G. per i reati di tentato furto e furto aggravato.

Infine, un terzo soggetto di Città Sant’Angelo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 9 aprile veniva svolto uno specifico servizio in abiti simulati da parte dei Militari del NOR della compagnia i quali avevano il sentore che l’uomo occultasse all’interno della sua abitazione della sostanza stupefacente pronta ad essere venduta. Dopo averne studiato i movimenti, i militari, anche con l’ausilio delle unità cinofile di Chieti, procedevano ad una perquisizione domiciliare che si concludeva con esito positivo in quanto venivano rinvenuti, abilmente nascosti all’interno di un vano dell’abitazione, 20 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.