MONTESILVANO: CUSTODIA CAUTELARE PER DUE GIOVANI ACCUSATI DI ESTORSIONE E MINACCE

MONTESILVANO – I carabinieri di Montesilvano hanno questa mattina dato corso ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di L’Aquila, nei confronti di due soggetti originari di Città Sant’Angelo, che nella notte del 24 e 27 ottobre si erano resi responsabili del reato di estorsione ai danni di un giovane di Montesilvano.

In particolare, gli indagati, avevano ceduto alla vittima una quantità di sostanza stupefacente e dopo aver inizialmente concordato il pagamento differito del corrispettivo, ne sollecitavano invece subito dopo l’immediato pagamento ma, una volta appresa l’impossibilità da parte del malcapitato di saldare il debito, lo hanno minacciato e tentato di aggredirlo fisicamente, circostanza quest’ultima sventata solamente grazie all’intervento di una guardia giurata che al momento dei fatti si trovava in servizio in quella zona.

In un secondo momento, uno dei due indagati, ha raggiunto a bordo di un motociclo la vettura che la vittima stava utilizzando per fare rientro a casa ed approfittando di una sosta ad un semaforo, lo ha colpito al volto sfruttando l’apertura del finestrino del veicolo, reiterando ancora una volta l’immediata richiesta di pagamento dello stupefacente.

L’azione delittuosa si è ripetuta anche alla data del 27 ottobre seguente allorquando i due indagati hanno raggiunto la vittima sul posto di lavoro e dopo averlo accerchiato lo hanno colpito al volto facendolo cadere a terra ed aggredendo in quella circostanza anche il padre di quest’ultimo, che in quel frangente, era intervenuto in suo aiuto.

Per uno dei ragazzi è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità mentre per il secondo quella degli arresti domiciliari da scontare presso la propria abitazione. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.