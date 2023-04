MONTESILVANO: DA DOMANI LAVORI NUOVO ELETTRODOTTO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

MONTESILVANO- Da domani in via Saragat a Montesilvano prenderanno il via i lavori di canalizzazione per la posa in opera di un nuovo elettrodotto per conto della Società Terna Rete Italia Spa “al fine di rendere più sicura ed efficiente la rete elettrica sul territorio”, si legge in una nota.

Le strade interessate dall’intervento fino a dicembre 2023, oltre a via Saragat, sono oltre via Verrotti, via Tommaseo, via Chiarini, via Sospiri, via Di Vittorio, via Cavallotti, via Piceni, via lungofiume Saline e via Inn.

Fino al 23 maggio in via Saragat, nel tratto di via Correnti/via Perlasca, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è prevista:

· Chiusura per cantiere di intera sede stradale di parte di via Saragat nel tratto via Correnti/via Perlasca, per singoli tratti di 25 metri;

· Chiusura al traffico con Istituzione di “Divieto di transito” escluso residenti, autorizzati e mezzi di soccorso, su restante parte di via Saragat tratto via Correnti /via Perlasca;

· Istituzione “limite di velocità 20Km/h” su intera area di cantiere;

· Realizzazione eventuale di passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale

alternativo dovuto ad interruzione del marciapiede per cantiere;

· Installazione di altra eventuale segnaletica consequenziale (di deviazione, preavviso, luminosa, di

cantiere ,ecc.) di cui ai precedenti punti.