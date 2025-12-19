MONTESILVANO: DENUNCIATI DAI CARABINIERI TRE ALBANESI SORPRESI CON ARNESI DA SCASSO

MONTESILVANO – Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria predisposti, in occasione dell’approssimarsi delle festività Natalizie dal Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, hanno fermato ed identificati nella città adriatica, un 60enne, un 51enne e un 32enne tutti di origini albanese, domiciliati nei paesi adiacenti, poiché trovati in possesso di vari attrezzi da scasso.

In particolare i tre soggetti di origini albanese sono stai fermati il 16 dicembre , proprio nelle ore in cui sono stati registrati alcuni furti avvenuti nella zona della strada parco e nelle vie limitrofe. Gli stessi controllati a bordo della loro automobile venivano trovati in possesso di vari arnesi da scasso, guanti, forbici, cacciaviti, tenaglia, coltello multiuso, tutto sottoposto a sequestro.

Sono tuttora in corso le verifiche e l’incrocio dei dati che sono stati acquisiti, anche attraverso alcuni video registrati da telecamere private, collocate nei pressi delle abitazioni dei residenti nella zona interessata dai furti.

Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, i tre soggetti venivano accompagnati presso il Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano ed assolte le formalità di rito sono tati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara per porto d’armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

