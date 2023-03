MONTESILVANO: DOMANI INTERRUZIONE SERVIZIO IDRICO, SINDACO FIRMA ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE 

MONTESILVANO – Rubinetti a secco domani, mercoledì 22 marzo dalle ore 8 alle ore 18 su tutto il territorio di Montesilvano, tranne Montesilvano Colle, parte di contrada da Macchiano e della zona Vestina Alta (Villa Carmine).

Un’interruzione, annunciata nei giorni scorsi dall’Aca, è necessaria per la riparazione urgente dell’adduttrice principale dell’acquedotto Vomano-Giardino.

Il flusso idrico sarà ripristinato dalle ore 18, avvisando che la perfetta normalizzazione su tutta la rete avverrà in tarda serata. Sarà assicurata comunque l’erogazione fino a capacità serbatoi.

Il sindaco Ottavio De Martinis questa mattina, in seguito alla comunicazione dell’Aca, ha firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi di asili nido comunali e privati.

“Per consentire la riparazione dell’adduttrice dell’acquedotto Vomano Giardino DN500 domani, nel comune di Montesilvano, non ci sarà l’acqua dalle ore 8 alle ore 18 – ha annunciato il primo cittadino – Con l’Aca ci siamo sentiti più volte per ragionare anche sull’impiego di autobotti. Inoltre, ho firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole del territorio per evitare disagi agli alunni, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Auspico che l’intervento possa essere portato avanti nel minor tempo possibile. Come amministrazione comunale monitoreremo il territorio e dove si presenteranno delle situazioni particolari abbiamo già predisposto, insieme all’Aca, delle forme di assistenza alla cittadinanza”.