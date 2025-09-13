MONTESILVANO: DONNA MUORE ANNEGATA,
ACCERTAMENTI IN CORSO

13 Settembre 2025 20:10

Pescara - Cronaca

MONTESILVANO – Una donna è morta nel tardo pomeriggio di oggi, secondo le prime informazioni, annegata in un tratto di mare nei pressi della spiaggia libera di Montesilvano, sul litorale pescarese.





Una volta scattato l’allarme, riporta l’Ansa, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno eseguito come da protocollo le manovre di rianimazione ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Dell’accaduto si stanno occupando i militari della Guardia Costiera che informeranno l’autorità giudiziaria competente.

