MONTESILVANO, DUE AUTO A FUOCO IN VIA AGOSTINONE

MONTESILVANO – La conducente si è accorta del fumo che fuoriusciva dal vano motore ed è riuscita, nel giro di pochi secondi, ad abbandonare l’auto e a lanciare l’allarme al 115.

Momenti di paura questa mattina a Montesilvano dove, verso le 9, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Agostinone per un incendio che ha coinvolto due auto: la squadra giunta sul posto ha spento le fiamme con acqua e liquido schiumogeno ed ha messo in sicurezza la zona della operazioni.

Le fiamme partite dall’auto ne hanno danneggiato un’altra nelle immediate vicinanze. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.