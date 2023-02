MONTESILVANO: DUE AUTO A FUOCO NELLA NOTTE, INDAGINI IN CORSO

MONTESILVANO – Due auto a fuoco nella notte a Montesilvano (Pescara).

Verso le 2, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento volontari di Montesilvano sono intervenute in via Delle Coccinelle.

Le squadre, giunte sul posto, hanno delimitato la zona e spento le fiamme con acqua e schiuma evitando il riscaldamento della bombola di metano di una delle vetture. Non si registrano feriti.

Sono in corso accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio, sul posto sono intervenuti i Carabinieri.