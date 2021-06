MONTESILVANO: E’ ALLARME TRUFFE AI TURISTI SULL’AFFITTO DELLE CASE VACANZE

MONTESILVANO – Si moltiplicano a Montesilvano le segnalazioni di turisti, coinvolti in raggiri in ambito di affitti estivi sul territorio cittadino. Quello tipico è il millantare da persone senza scrupoli sotto falso nome la proprietà di un appartamento, attraverso annunci in rete, ottenere l’acconto e poi sparire nel nulla.

A denunciarlo ora è anche la sede Territoriale dell’Associazione nazionale consumatori italiani, che ha ricevuto anche lei molte segnalazioni.

“ La nostra posizione, non può che essere quella di dichiarare la nostra piena disponibilità a intraprendere tutti gli accorgimenti utili a tutelare gli interessi dei turisti coinvolti, sensibilizzando al problema anche l’amministrazione comunale di Montesilvano “

Il referente Territoriale di Montesilvano, Roberto Rosa, accoglierà, presso la sede di via Adige, eventuali turisti che dovessero risultati coinvolti in tale azione disdicevole, al fine di intraprendere gli accorgimenti del caso

“ Tali eventi, senza ombra di dubbio, oltre a recare danni economici agli utenti, ha altresì un ritorno di lesione dell’immagine della Città di Montesilvano, la quale, per sua natura è senza ombra di dubbio una località a forte vocazione turistica, oltre a scoraggiare sensibilmente gli affitti di immobili nel periodo estivo appena iniziato”, si legge ancora nella nota.