MONTESILVANO: FURTI SOTTO L’OMBRELLONE, PRESI DUE MINORENNI DOPO INSEGUIMENTO SULLA SPIAGGIA

MONTESILVANO – Le spiagge affollate di questi giorni hanno fatto registrare gli immancabili classici furti sotto l’ombrellone, di borse, borselli o oggetti lasciati incustoditi dai bagnanti.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, sono però riusciti a bloccare ed identificare gli autori di un furto perpetrato in uno stabilimento balneare.

Ora i due ragazzi, un 14enne ed un 15enne, entrambi della provincia di Pescara, dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria Minorile.

Nell’occasione due ragazzi, approfittando di un attimo di disattenzione, si erano appropriati di uno zaino di un ignaro bagnante e aggirandosi tra gli ombrelloni, pensando di non essere stati visti, cercando di allontanarsi.

I loro movimenti non sono però passati inosservati ed hanno insospettito le persone presenti in spiaggia che hanno chiamato il Nue 112 che ha allertato i Carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto.

Vistisi scoperti i due giovani provavano a darsi alla fuga, ma sono stati bloccati subito dopo dai Carabinieri, grazie anche alle segnalazioni fornite da alcuni bagnanti.

Lo zaino, al cui interno vi era custodita la somma di 260 euro, è stata recuperata e restituita al proprietario.