MONTESILVANO, GIORNATA NAZIONALE DEL TRICOLORE E RICONOSCIMENTI A QUATTRO CADUTI

MONTESILVANO – Domani, venerdì 7 gennaio alle ore 11 in piazza Indro Montanelli, si svolgerà la Cerimonia della Giornata Nazionale del Tricolore con lo scoprimento della lapide su cui è stato inciso il nome del Soldato Caduto in Guerra Giacomo Chiaversoli, seguirà il conferimento del Diploma d’Onore del Combattente per la Libertà d’Italia 1943 – 45 (ai sensi e per gli effetti della Legge 16 marzo 1983 n. 75) ai Militari Caduti in Guerra Giuseppe Sereno e Giacomo Chiaversoli e il conferimento del Riconoscimento delle Campagne di Guerra 1940-43 (ai sensi e per gli effetti della Legge 24 Aprile 1950 n. 390) ai Militari Caduti in Guerra, Graziano Montese e Giulio Ciccone. Gli attestati sono stati assegnati dal Ministero della Difesa.

Interverranno: il sindaco Ottavio De Martinis, il Comandante del CME Centro Documentale di Chieti Col. Adolfo Felicissimo, i familiari dei caduti, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, le Associazioni del Volontariato e della Solidarietà, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana.