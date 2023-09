MONTESILVANO: GIOVANE TROVA PORTAFOGLIO CON OLTRE 1.500 EURO E LO CONSEGNA ALLA POLIZIA LOCALE

MONTESILVANO – Trova a terra un portafoglio con all’interno quasi 1.570 euro e, senza pensarci due volte, lo consegna alla polizia municipale, che lo restituisce al proprietario.

Il protagonista del bel gesto di civiltà ed onestà si chiama Riccardo Novelli ed è un giovane di Montesilvano.

L’episodio – si legge in una nota del Comune di Montesilvano – è accaduto in via Portogallo, dove il giovane ha raccolto il portafoglio con soldi ed effetti personali e lo ha portato immediatamente al comando di polizia municipale affinché potesse tornare nelle mani del legittimo proprietario.

Gli agenti, dopo le opportune verifiche sulla titolarità dei documenti e sulla corrispondenza del contenuto, hanno rintracciato e riconsegnato il portafoglio al proprietario che ha voluto incontrare il ragazzo e gli agenti della Polizia locale per ringraziarli.

“Un gesto molto bello soprattutto perché fatto con il cuore – ha detto il capitano Nino Carletti – Grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini che si approcciano fiduciosi alla polizia locale siamo riusciti a rintracciare il proprietario e a restituire il tutto. In una società dove vengono denunciati tanti episodi spiacevoli, anche da parte dei giovani, ci piace sottolineare un fatto bello da raccontare e di esempio per molti”.