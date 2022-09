MONTESILVANO: GRAVE DONNA 79ENNE INVESTITA , CACCIA ALL’AUTO PIRATA

MONTESILVANO MARINA – Una donna di 79 anni di Montesilvano (Pescara) è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un’automobile che dopo l’incidente si è data alla fuga.

L’episodio è avvenuto ieri, poco prima di mezzanotte, lungo via Aldo Moro a Montesilvano. La donna, che secondo le prime informazioni era sola, stava attraversando la strada quando è stata travolta dal veicolo.

A lanciare l’allarme al 112 e al 118 sono stati alcuni automobilisti in transito. Subito soccorsa, l’anziana è stata trasportata in ospedale dove è ora ricoverata in prognosi riservata. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della Compagnia di Montesilvano, agli ordini del capitano Roberto Lunardo.

I militari sono al lavoro per raccogliere eventuali testimonianze e visionare le immagini delle telecamere presenti in zona, con l’obiettivo di ricostruire l’accaduto e individuare il pirata della