MONTESILVANO, IL 23 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE OPEN DAY PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale ha indetto due open day per sabato 23 ottobre e sabato 6 novembre dalle 8.30 alle 13,00 per effettuare la carta d’identità elettronica.

“Attraverso questa iniziativa, dell’Ufficio Anagrafe – spiega il sindaco Ottavio De Martinis -, vogliamo migliorare il servizio di rilascio delle carte d’identità elettroniche, che presenta oggettive difficoltà dovute alle numerose proroghe governative intervenute sulla validità dei documenti, ma che hanno determinato la necessità, per molti cittadini soprattutto quelli che intendono recarsi in vacanza all’estero, di dover provvedere a richiedere comunque il rilascio del nuovo documento. L’amministrazione comunale, quale contributo fattivo al ritorno della normalità, compromesso dalla crisi pandemica, propone pertanto l’apertura straordinaria dei servizi demografici anche per sabato 23 ottobre e 6 novembre, giorni in cui gli uffici rimarranno aperti dalle 8,30, esclusivamente per il rilascio delle CIE ai residenti. Un ringraziamento all’Ufficio Anagrafe che porterà avanti l’iniziativa”.

Per ottenere la CIE Carta d’Identità Elettronica il cittadino dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe munito di carta d’identità scaduta, tessera sanitaria e una fototessera recente. Il costo della CIE è di 23 euro per il rinnovo a scadenza naturale e furto e di 28 euro per i duplicati a seguito di smarrimento (previa denuncia) o deterioramento. Il pagamento è in contanti.

Nel caso in cui il richiedente della CIE sia minorenne è necessario essere accompagnati da entrambi i genitori muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo di residenza oppure nella sede comunale entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. I cittadini che hanno prenotato telefonicamente l’appuntamento per il rilascio della CIE possono comunque recarsi all’Ufficio Anagrafe a Palazzo Baldoni nei giorni e negli orari dell’open day. Per prenotare si può chiamare il numero 085.4481272 dalle ore 12,30 alle 14,00 o scrivere alla mail residenza1@comune.montesilvano.pe.it