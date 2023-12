MONTESILVANO: IL CARTELLONE DEGLI EVENTI NATALIZI, GRAN GALA’ CON SAL DA VINCI

MONTESILVANO – Concerti, spettacoli musicali, sport e soprattutto eventi per bambini dal Colle al centro cittadino fino al Pala Dean Martin e con le consuete luminarie da via Marinelli a via Vestina e con addobbi nei vari quartieri della città.

Le festività natalizie anche quest’anno a Montesilvano (Pescara) saranno all’insegna del divertimento e della musica.

Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Alessandro Pompei hanno illustrato il ricco cartellone delle manifestazioni, organizzato dall’amministrazione comunale, che prenderà il via da venerdì 8 dicembre alle 16,30 al Colle con il presepe vivente ‘Beit Lahm’, organizzato dall’università della Terza Età con la regia di Bruno Spadaccini e si concluderà il 6 gennaio al Palacongressi con una festa per bambini che prevede un Nutella Party, alla presenza della befana che distribuirà caramelle e doni, e il concerto delle Stelle di Okuto, con i brani dei cartoni animati e dei film per i più piccoli.

“Quest’anno abbiamo voluto regalare alla città di Montesilvano degli eventi che coinvolgeranno le famiglie – afferma il primo cittadino – . Ringrazio l’assessore Deborah Comardi, che ha lavorato all’allestimento del calendario e le associazioni che hanno contribuito con le loro proposte a rendere le iniziative di quest’anno più belle e coinvolgenti. In questo cartellone abbiamo pensato, in particolare, ai bambini con laboratori e tombolate a cura dell’Associazione Amare Montesilvano, due presepi, uno l’8 dicembre curato dall’Università della Terza Età e l’altro il 20, organizzato dall’Istituto Troiano Delfico, concerti con il Coro di Montesilvano e coro Polyphonia e, infine, concerti al Pala Dean Martin e alla Chiesa di San Michele. Il 14 dicembre saliranno sul palco del Palacongressi i ragazzi e i docenti della Scuola civica di musica e teatro. I tre eventi principali si svolgeranno il 22 dicembre con il Gran Galà di Natale, protagonista l’Orchestra Dean Martin, con Sal Da Vinci, tra le più belle voci italiane, che eseguirà un repertorio di canzoni natalizie e canzoni classiche partenopee. Il 27 dicembre si svolgerà il Gran Galà dello Sport con la premiazione dei campioni sportivi di Montesilvano, che si sono distinti nel 2023, durante la serata risate garantite con Mariano Bruno, comico di Made in Sud e con l’imitatore Christian Cappellone, inoltre, ci sarà la sand artist Erica Abelardi. Il 5 gennaio è in programma il concerto del nuovo anno con l’Orchestra Duchi di Acquaviva di Atri, special guest Simone Samuel Peron, ballerino della trasmissione Ballando sotto le stelle. Gli eventi sono tutti gratuiti e con ingresso libero”.

“In questo cartellone – afferma l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Pompei – avremo momenti per i bambini e altri per i giovani con la seconda edizione del Gran Galà dello Sport, nel corso del quale consegneremo dei riconoscimenti a personaggi del mondo sportivo con la partecipazione di numerosi ospiti. Abbiamo quindi tutti gli ingredienti per un programma di eventi natalizi di qualità”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI NATALIZI

DICEMBRE 2023

Venerdì 8 Dicembre – Ore 17.00:

Presepe Vivente “Beit Lahm” – MONTESILVANO COLLE

Giovedì 14 dicembre – Ore 18.00

Spettacolo di Natale – PALA DEAN MARTIN

Performance della Scuola civica di Musica e Teatro

Sabato 16 Dicembre – Ore 21.00:

Concerto di Musica Natalizia Barocca – MONTESILVANO COLLE – Parrocchia di San Michele Arcangelo

Domenica 17 Dicembre – Ore 21.00

Concerto di Musica Anni ’70 PALA DEAN MARTIN

a cura dell’Associazione “La Casa di Cristina”

Lunedì 18 Dicembre – Ore 17.00:

Laboratorio Natalizio per Bambini – PALA DEAN MARTIN – Sala del Mare

a cura dell’Associazione “Amare Montesilvano”

Lunedì 18 Dicembre – Ore 21.00:

Montesilvano in Moda – PALA DEAN MARTIN – Foyer

Sflilata di Moda con intermezzi artistici

Martedì 19 Dicembre – Ore 17.00:

Laboratorio Natalizio per Bambini – PALA DEAN MARTIN – Sala del Mare

a cura dell’Associazione “Amare Montesilvano”

Mercoledì 20 Dicembre – Ore 17.00

Presepe Vivente dell’I.C. “Troiano Delfico” – Montesilvano Centro da piazza Zecca a piazza Diaz

Mercoledì 20 Dicembre – Ore 21.00

Concerto di Musica Natalizia del Coro “Polyphonia” – Parrocchia di Sant’Antonio

Giovedì 21 Dicembre – Ore 18.00

La magica armonia del Natale – PALA DEAN MARTIN

a cura dell’Associazione “I colori del Pentagramma”

Venerdì 22 Dicembre – Ore 21.00:

Gran Galà di Montesilvano Orchestra Dean Martin di Montesilvano

SAL DA VINCI in Concerto – PALA DEAN MARTIN

Mercoledì 27 Dicembre – Ore 16.00:

Tombolata di Beneficenza per Bambini – PALA DEAN MARTIN – Sala del Mare

a cura dell’Associazione “Amare Montesilvano”

Mercoledì 27 Dicembre – Ore 21.00:

Gran Galà dello Sport – PALA DEAN MARTIN

Venerdì 29 Dicembre – Ore 20.30

Concerto Natalizio del Coro “Città di Montesilvano – Madonna del Carmelo” – PALA DEAN MARTIN – Sala del Mare

GENNAIO 2024

Giovedì 4 Gennaio – Ore 16.00:

Tombolata di Beneficenza per Bambini – PALA DEAN MARTIN – Sala del Mare

a cura dell’Associazione “Amare Montesilvano”

Venerdì 5 Gennaio – Ore 21.00:

Concerto del Nuovo Anno – PALA DEAN MARTIN

Orchestra “Duchi d’Acquaviva” di Atri

Special Guest SAMUEL PERON

Sabato 6 Gennaio – Ore 16.00

Arriva la Befana – PALA DEAN MARTIN

Nutella Party e Concerto delle Stelle di Okuto